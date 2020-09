Musetti vince e convince all’esordio a Forlì: “E adesso non vedo l’ora di sfidare Tiafoe”. Ok Bonadio e Seppi (Di martedì 22 settembre 2020) Ottimo debutto per Lorenzo Musetti agli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”. L’azzurro, nuovo numero 180 del mondo, ha eliminato il russo Teymuraz Gabashvili (ex numero 43 ATP, oggi 262) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco, recuperando un break di svantaggio nel secondo set. Il prossimo avversario di ‘Muso’ sarà Frances Tiafoe, prima testa di serie dell’ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events al circolo Tennis Villa Carpena. Inarrestabile Musetti – “Sono molto soddisfatto – le parole del talento classe 2002 nel postpartita -, sapevo di affrontare un avversario forte che a tratti è in grado di sfoderare colpi incredibili. Ho avuto una bella reazione dopo aver perso il servizio nel secondo ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ottimo debutto per Lorenzoagli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli”. L’azzurro, nuovo numero 180 del mondo, ha eliminato il russo Teymuraz Gabashvili (ex numero 43 ATP, oggi 262) con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco, recuperando un break di svantaggio nel secondo set. Il prossimo avversario di ‘Muso’ sarà Frances Tiafoe, prima testa di serie dell’ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events al circolo Tennis Villa Carpena. Inarrestabile– “Sono molto soddisfatto – le parole del talento classe 2002 nel postpartita -, sapevo di affrontare un avversario forte che a tratti è in grado di sfoderare colpi incredibili. Ho avuto una bella reazione dopo aver perso il servizio nel secondo ...

RaiRadio2 : Grande record italiano sui 3000 piani per Yeman Crippa. Grande vittoria per Lollo Musetti agli Internazionali di Ro… - infoitsport : Internazionali Italia 2020: la favola di Musetti si ferma agli ottavi, Koepfer vince in due set - geekeconomist : RT @SuperTennisTv: Il percorso di Lorenzo Musetti a Roma si interrompe agli ottavi: Koepfer vince il match per 6-4 6-0. Ci hai fatto sogna… - CorriereQ : Tennis, Internazionali: Berrettini vince il derby con Travaglia e va ai quarti. Eliminati Sinner e Musetti - StraNotizie : Tennis, Internazionali: Berrettini vince il derby con Travaglia e va ai quarti. Eliminati Sinner e Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti vince Musetti vince e convince all'esordio a Forlì: "E adesso non vedo l'ora di sfidare Tiafoe". Ok Bonadio e Seppi Sportface.it LIVE Musetti-Gabashvili 6-2 6-4, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: esordio vincente del giovane azzurro, ora c’è l’ostacolo Tiafoe

Un’ora e 24 minuti la durata dell’incontro. VINCE LORENZO MUSETTI! 6-2 6-4 per il diciottenne azzurro, che ora sfiderà Frances Tiafoe in un secondo turno che si preannunciava attesissimo fin dalla ...

Roma, la giovane Italia e quel “friccico ner core”

Prodezze eseguite con lucida concentrazione da un granitico Sinner e con determinata esuberanza da un temerario Musetti, due caratteri diversissimi ... Aveva superato Coria, vinto il derby emozionale ...

Un’ora e 24 minuti la durata dell’incontro. VINCE LORENZO MUSETTI! 6-2 6-4 per il diciottenne azzurro, che ora sfiderà Frances Tiafoe in un secondo turno che si preannunciava attesissimo fin dalla ...Prodezze eseguite con lucida concentrazione da un granitico Sinner e con determinata esuberanza da un temerario Musetti, due caratteri diversissimi ... Aveva superato Coria, vinto il derby emozionale ...