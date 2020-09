Lecce, uccisi a coltellate l'arbitro Daniele De Santis e la sua compagna (Di martedì 22 settembre 2020) A Lecce, nel quartiere Rudiae, vicino alla stazione ferroviaria, ieri sera verso le 21:30 si è consumato un duplice omicidio. Le vittime sono Daniele De Santis, 33enne gestore di un B&B e arbitro di Serie C, e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, originaria di Seclì. L'omicida li ha colpiti con delle coltellate e poi è fuggito, alcuni testimoni lo hanno visto, ma aveva il volto coperto con un passamontagna, particolare che ha fatto pensare a un gesto premeditato. L'assassino aveva con sé uno zainetto giallo.I testimoni che si trovavano nel condominio in via Montello 2 riferiscono di aver sentito delle urla e rumore di oggetti caduti e rotti e mobili rovesciati, poi sono stati trovati i due corpi senza vita, quello della donna nell'appartamento, quello dell'uomo ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) A, nel quartiere Rudiae, vicino alla stazione ferroviaria, ieri sera verso le 21:30 si è consumato un duplice omicidio. Le vittime sonoDe, 33enne gestore di un B&B edi Serie C, e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, originaria di Seclì. L'omicida li ha colpiti con dellee poi è fuggito, alcuni testimoni lo hanno visto, ma aveva il volto coperto con un passamontagna, particolare che ha fatto pensare a un gesto premeditato. L'assassino aveva con sé uno zainetto giallo.I testimoni che si trovavano nel condominio in via Montello 2 riferiscono di aver sentito delle urla e rumore di oggetti caduti e rotti e mobili rovesciati, poi sono stati trovati i due corpi senza vita, quello della donna nell'appartamento, quello dell'uomo ...

