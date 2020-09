L’allarme del pediatra: “L’adolescente si ammala poco fisicamente, ma muore troppo” (Di martedì 22 settembre 2020) Si è chiuso l’evento autunnale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ( SIPPS) ‘Napule è…’, un convegno live streaming che in tre giorni ha coinvolto più di 700 persone, oltre ai 52 esperti tra moderatori e relatori, con 31 eventi, due corsi formativi e sei sessioni tematiche. Tanti gli argomenti affrontati in questa edizione: Alimentazione complementare, Pediatria preventiva e sociale, Sviluppo, Consensus sull’attività sportiva in età evolutiva, Guida pratica di ortodonzia pediatrica per una corretta salute orale. Tra le tematiche protagoniste dell’evento anche il sostegno alla disabilità e la prevenzione dei suicidi tra i giovani: “L’adolescente si ammala poco fisicamente, ma muore troppo“, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Si è chiuso l’evento autunnale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ( SIPPS) ‘Napule è…’, un convegno live streaming che in tre giorni ha coinvolto più di 700 persone, oltre ai 52 esperti tra moderatori e relatori, con 31 eventi, due corsi formativi e sei sessioni tematiche. Tanti gli argomenti affrontati in questa edizione: Alimentazione complementare, Pediatria preventiva e sociale, Sviluppo, Consensus sull’attività sportiva in età evolutiva, Guida pratica di ortodonzia pediatrica per una corretta salute orale. Tra le tematiche protagoniste dell’evento anche il sostegno alla disabilità e la prevenzione dei suicidi tra i giovani: “L’adolescente si, matroppo“, ...

