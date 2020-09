Genoa, Faggiano: «Balotelli? Lavoriamo su tutto» (Di martedì 22 settembre 2020) Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione in casa Genoa: le parole del direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. ESORDIO – «La vittoria non deve farci cullare. Noi stiamo cercando di lavorare ancora per sfoltire un po’ la rosa perché siamo abbastanza e poi dopo pensiamo al Napoli e a lavorare per essere felici alla fine. Gol dei nuovi? Anche Destro è un nuovo acquisto. Deve essere un altro giocatore, anzi deve essere il Destro che conoscevamo. Mattia merita questa chance e siamo felici di come sta lavorando, è rimasto in campo 100 minuti e dimostrato che se dà tutto quello che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Danieleha fatto il punto della situazione in casa: le parole del direttore sportivo rossoblù Daniele, direttore sportivo del, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù. Le dichiarazioni riportate damercatoweb.com. ESORDIO – «La vittoria non deve farci cullare. Noi stiamo cercando di lavorare ancora per sfoltire un po’ la rosa perché siamo abbastanza e poi dopo pensiamo al Napoli e a lavorare per essere felici alla fine. Gol dei nuovi? Anche Destro è un nuovo acquisto. Deve essere un altro giocatore, anzi deve essere il Destro che conoscevamo. Mattia merita questa chance e siamo felici di come sta lavorando, è rimasto in campo 100 minuti e dimostrato che se dàquello che ...

