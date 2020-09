Finalmente è ufficiale | Vidal è un centrocampista dell’Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 settembre 2020) La notizia che tanti tifosi dell’Inter aspettavano è arrivata: Arturoè ufficialmente nerazzurro. Ecco il lungo comunicato con cui il cileno viene accolto: “Arturoè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ilcileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Pochi passi, spesso percorsi a piedi scalzi. Da Calle Aníbal il piccolo Arturo usciva di casa con la sorella, arrivava alla “cancha”, al rettangolo di terra che rappresentava l’unica vera attrazione nel barrio El Huasco, nel comune di San Joaquin, città metropolitana di Santiago del Cile. Poi le chiedeva di mettersi in porta e iniziava a tirare, ad affinare il suo destro. Momenti di spensierata felicità per Arturo, presto ...