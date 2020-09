Esonero contributi Inps per chi rinuncia a cassa integrazione agosto (Di martedì 22 settembre 2020) Con una circolare applicativa l’Inps precisa che l’Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno utilizzato la cassa integrazione con causale Covid del Cura Italia – ma non chiedono gli ulteriori ammortizzatori del decreto agosto – si applica anche alle imprese che hanno usato l’ammortizzatore sociale in luglio. Il documento identifica aventi diritto e misura dell’agevolazione, ma non contiene le istruzioni operative per l’utilizzo (compilazione delle dichiarazioni contributive e via dicendo), che arriveranno con un successivo messaggio. Beneficiari e limiti I beneficiari sono i datori di lavoro del privato (escluse le pubbliche amministrazioni), con l’eccezione del settore agricolo. Il requisito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Con una circolare applicativa l’precisa che l’vo per i datori di lavoro privati che hanno utilizzato lacon causale Covid del Cura Italia – ma non chiedono gli ulteriori ammortizzatori del decreto– si applica anche alle imprese che hanno usato l’ammortizzatore sociale in luglio. Il documento identifica aventi diritto e misura dell’agevolazione, ma non contiene le istruzioni operative per l’utilizzo (compilazione delle dichiarazionive e via dicendo), che arriveranno con un successivo messaggio. Beneficiari e limiti I beneficiari sono i datori di lavoro del privato (escluse le pubbliche amministrazioni), con l’eccezione del settore agricolo. Il requisito ...

benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica #AddettiAiLavori Prime indicazioni relative all'esonero dal versamento dei #contributi previdenziali per le #azi… - TweetStudioPG : RT @PMI_it: Esonero contributi INPS dopo la CIG Covid fino a luglio: Requisiti e importo esonero contributivo per imprese che dopo la CIG C… - fisco24ore : Esonero contributi, opzione esercitabile per unità produttiva - PMI_it : Esonero contributi INPS dopo la CIG Covid fino a luglio: Requisiti e importo esonero contributivo per imprese che d… - MimmaViterisi : RT @INPS_it: #InpsComunica #AddettiAiLavori Prime indicazioni relative all'esonero dal versamento dei #contributi previdenziali per le #azi… -