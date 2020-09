Elezioni: Italia Viva fa flop e Renzi fa sempre il “Bomba”: «Noi determinanti in Toscana» (Di martedì 22 settembre 2020) Tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà Matteo Renzi sceglie l‘esultanza senza fondamento. Il debutto elettorale della sua Italia Viva lo inchioda quasi ovunque (fa eccezione la Campania, con il 7,6) a percentuali al di sotto di quel 5 per cento che i suoi alleati di governo vorrebbero mettere come sbarramento alla prossima legge elettorale. Ciò nonostante, non ha esitato a trasformare la conferenza stampa in una esibizione di fuochi d’artificio. Il Bomba (così i suoi amici Boy Scout ne sottolineavano affettuosamente la tendenza all’iperbole) ha infatti cantato vittoria per ogni scenario. Renzi mette il cappello sulla vittoria di Giani Persino la vittoria di Giani in Toscana ha spacciato come farina del suo sacco. «Se ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà Matteosceglie l‘esultanza senza fondamento. Il debutto elettorale della sualo inchioda quasi ovunque (fa eccezione la Campania, con il 7,6) a percentuali al di sotto di quel 5 per cento che i suoi alleati di governo vorrebbero mettere come sbarramento alla prossima legge elettorale. Ciò nonostante, non ha esitato a trasformare la conferenza stampa in una esibizione di fuochi d’artificio. Il Bomba (così i suoi amici Boy Scout ne sottolineavano affettuosamente la tendenza all’iperbole) ha infatti cantato vittoria per ogni scenario.mette il cappello sulla vittoria di Giani Persino la vittoria di Giani inha spacciato come farina del suo sacco. «Se ...

