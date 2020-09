Elezioni in Toscana: Pd primo partito, exploit Fdi. Giani-Ceccardi: 5 province a testa (Di martedì 22 settembre 2020) La geografia del voto nella nostra regione. La conta dei comuni è favorevole al neopresidente: 149 contro i 117 della candidata del centrodestra Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 22 settembre 2020) La geografia del voto nella nostra regione. La conta dei comuni è favorevole al neopresidente: 149 contro i 117 della candidata del centrodestra

espressonline : Iacopo Melio vince anche questa: eletto consigliere regionale in Toscana - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - Francesco_Roux : RT @iamjohnlan: Campania, Puglia e Toscana che escono trionfanti dopo le elezioni regionali - for_ever_rom : RT @rep_firenze: Elezioni in Toscana, la destra non passa, l'ironia della sinistra sui social [aggiornamento delle 17:45] -