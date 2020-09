Elettra Lamborghini, problemi di salute a pochi giorni dalle nozze (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovo problema di salute per Elettra Lamborghini che si trova allettata a pochi giorni dalle nozze con Afrojack il 26 settembre. “Non è febbre, prima che si inventino cose” Visualizza questo post su Instagram Oh stasera gnocca sò gnocca 😂😂😂 #NameThatTune @tv8it siamo in ondaa😜 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@ElettramiuraLamborghini) in … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovo problema diperche si trova allettata acon Afrojack il 26 settembre. “Non è febbre, prima che si inventino cose” Visualizza questo post su Instagram Oh stasera gnocca sò gnocca 😂😂😂 #NameThatTune @tv8it siamo in ondaa😜 Un post condiviso da(@miura) in … L'articolo proviene da YesLife.it.

RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - stephan35om : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - radiolisola : #NowPlaying: Tinie, Elettra Lamborghini - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - zazoomblog : Elettra Lamborghini sta male a pochi giorni dal matrimonio: “Sto a letto” - #Elettra #Lamborghini #pochi #giorni -