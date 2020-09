Diletta Leotta parla per la prima volta dell’amore finito per Daniele Scardina (Di martedì 22 settembre 2020) Diletta Leotta per la prima volta parla dell’amore finito per Daniele Scardina. Un legame, quello fra la conduttrice e il pugile, terminato dopo un anno di passioni e di sentimenti importanti. La love story era stata tenuta segreta per diversi mesi e vissuta lontano dai riflettori, quando Diletta e Daniele erano usciti allo scoperto erano apparsi molto innamorati e uniti. Un legame che era cresciuto ulteriormente nel corso del lockdown, passato nella casa milanese di lei. Poi l’addio, arrivato poco prima dell’estate, le vacanze della Leotta in Sardegna con le amiche e i presunti tentativi dello sportivo di riconquistarla. “Non rinnego niente, fra noi ... Leggi su dilei (Di martedì 22 settembre 2020)per ladell’amoreper. Un legame, quello fra la conduttrice e il pugile, terminato dopo un anno di passioni e di sentimenti importanti. La love story era stata tenuta segreta per diversi mesi e vissuta lontano dai riflettori, quandoerano usciti allo scoperto erano apparsi molto innamorati e uniti. Un legame che era cresciuto ulteriormente nel corso del lockdown, passato nella casa milanese di lei. Poi l’addio, arrivato pocodell’estate, le vacanze dellain Sardegna con le amiche e i presunti tentativi dello sportivo di riconquistarla. “Non rinnego niente, fra noi ...

