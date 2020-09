Diletta Leotta debutto in libreria: “Scegli di sorridere” (Di martedì 22 settembre 2020) E’ tornata da poco sui campi di calcio Diletta Leotta per raccontare il campionato in un modo che solo lei sa fare. La giornalista di Dazn è tuttavia costantemente nel mirino del gossip soprattutto durante l’estate ha tenuto alta l’alta l’attenzione su di se in seguito alla fine improvvisa della sua storia con Daniele Scardina attualmente concorrente di Ballando con le stelle. Va avanti con la sua carriera e la realizzazione dei suoi progetti Diletta Leotta e recentemente ne ha realizzato uno a cui teneva molto: scrivere un libro. La showgirl debutta in libreria in questi giorni con il testo “Scegli di sorridere”, un libro che racconta la sua versione dei fatti in merito ad alcune vicende della sua vita che l’hanno fatta molto soffrire. La ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 settembre 2020) E’ tornata da poco sui campi di calcioper raccontare il campionato in un modo che solo lei sa fare. La giornalista di Dazn è tuttavia costantemente nel mirino del gossip soprattutto durante l’estate ha tenuto alta l’alta l’attenzione su di se in seguito alla fine improvvisa della sua storia con Daniele Scardina attualmente concorrente di Ballando con le stelle. Va avanti con la sua carriera e la realizzazione dei suoi progettie recentemente ne ha realizzato uno a cui teneva molto: scrivere un libro. La showgirl debutta inin questi giorni con il testo “Scegli di sorridere”, un libro che racconta la sua versione dei fatti in merito ad alcune vicende della sua vita che l’hanno fatta molto soffrire. La ...

