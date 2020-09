iconanews : Artico, nel 2020 seconda estensione minima dei ghiacci - Lucia05149332 : RT @ansa_ambiente: L'allarme di #Greenpeace, sulla base dei dati dello #SnowandIceDataCentre: il ghiaccio marino dell'#Artico ha già perso… - ioloraccolgo : Artico, nel 2020 seconda estensione minima dei ghiacci - SoniaSamoggia : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Ambiente ++ Artico, nel 2020 seconda estensione minima dei ghiacci ++ - gonufrio : RT @ansa_ambiente: L'allarme di #Greenpeace, sulla base dei dati dello #SnowandIceDataCentre: il ghiaccio marino dell'#Artico ha già perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Artico nel

Il cambiamento dei venti o lo scioglimento di fine stagione potrebbero ancora ridurre l’estensione del ghiaccio artico, come accaduto nel 2005 e nel 2010. Gli scienziati dell’Nsicc pubblicheranno ...Si chiude una stagione davvero bollente per il ghiaccio marino artico, sceso sotto i 4 milioni di chilometri quadrati per la seconda volta da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979 ...