WandaVision: il trailer italiano svela il destino di Visione dopo Avengers: Endgame (Di lunedì 21 settembre 2020) Il primo trailer italiano della serie che inaugurerà l'arrivo dell'MCU Marvel su Disney+, WandaVision, anticipa cosa accadrà nell'attesa Fase 4 a Visione e Scarlett Witch. Disney+ ha lanciato il trailer italiano di WandaVision in cui viene rivelato il destino di Visione dopo Avengers: Endgame. La serie inaugurerà la versione televisiva della Fase 4 dell'MCU che, come sappiamo, sarà molto diversa dalla Fase 3. Il primo trailer di WandaVision introduce la dimensione da sitcom anni '50 in cui l'adorabile coppia formata da Wanda e Visione si gode una tranquilla vita domestica nella periferia residenziale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) Il primodella serie che inaugurerà l'arrivo dell'MCU Marvel su Disney+,, anticipa cosa accadrà nell'attesa Fase 4 ae Scarlett Witch. Disney+ ha lanciato ildiin cui viene rivelato ildi. La serie inaugurerà la versione televisiva della Fase 4 dell'MCU che, come sappiamo, sarà molto diversa dalla Fase 3. Il primodiintroduce la dimensione da sitcom anni '50 in cui l'adorabile coppia formata da Wanda esi gode una tranquilla vita domestica nella periferia residenziale ...

