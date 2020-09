**Voto: Conte lavora a P.Chigi, costantemente aggiornato su dati** (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - lavora a Palazzo Chigi, dopo un weekend di 'stacco', il premier Giuseppe Conte, alle prese con una serie di incontri da tempo in agenda. Il presidente del Consiglio viene costantemente aggiornato dal suo staff sui primi dati degli exit poll e sul referendum sul taglio dei parlamentari. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) -a Palazzo, dopo un weekend di 'stacco', il premier Giuseppe, alle prese con una serie di incontri da tempo in agenda. Il presidente del Consiglio vienedal suo staff sui primi dati degli exit poll e sul referendum sul taglio dei parlamentari.

Giorgiolaporta : Ogni singolo voto sarà ancora più pesante visto l’alto astensionismo previsto. E già da soli gli elettori di #Lega… - matteosalvinimi : #Salvini: Acquedotto pugliese perde la metà dell'acqua prima che esca dai rubinetti dei cittadini. A Firenze aspett… - carmenmalmassar : @PPanariello I 5 stelle CONDIVIDONO PROGRAMMI e non si vendono solo x pugnalare un avversario! I 2governi Conte sn… - marzia26282324 : RT @Danilo_Sant65: Sto leggendo tutte le ipotesi surreali sul risultato del voto e le conseguenze se #Conte resta o va via ?#Mallanimadelli… - fuk1furiosa : RT @Danilo_Sant65: Sto leggendo tutte le ipotesi surreali sul risultato del voto e le conseguenze se #Conte resta o va via ?#Mallanimadelli… -