Un posto al sole, anticipazioni 22 settembre: Serena distrutta (Di lunedì 21 settembre 2020) Un posto al sole nell’episodio in onda martedì 22 settembre darà ancora spazio ai personaggi di Serena e Giulia. Le anticipazioni relative a questa puntata, rivelano che la Cirillo sarà distrutta da quanto accaduto nell’aula di tribunale e si vedrà costretta a compiere un passo molto doloroso pur di rispettare il provvedimento del giudice. Nel frattempo, la Poggi spererà che l’uomo che l’ha truffata prendendosi gioco dei suoi sentimenti, paghi per ciò che ha fatto mentre lui si recherà in commissariato per dare la sua versione dei fatti. Infine, Cinzia dopo aver scoperto che Cotugno è ricco, cercherà di circuirlo. Un posto al sole, trama 22 settembre: ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Unalnell’episodio in onda martedì 22darà ancora spazio ai personaggi die Giulia. Lerelative a questa puntata, rivelano che la Cirillo saràda quanto accaduto nell’aula di tribunale e si vedrà costretta a compiere un passo molto doloroso pur di rispettare il provvedimento del giudice. Nel frattempo, la Poggi spererà che l’uomo che l’ha truffata prendendosi gioco dei suoi sentimenti, paghi per ciò che ha fatto mentre lui si recherà in commissariato per dare la sua versione dei fatti. Infine, Cinzia dopo aver scoperto che Cotugno è ricco, cercherà di circuirlo. Unal, trama 22: ...

acidvxn : ma vi pare che tra forum, il segreto, la vita, verissimo, un posto al sole IO NON POSSO PARLARE QUANDO SONO CON MIA… - crying_joy_ : Tra un'ora e mezzo ho una simulazione dell'esame per la certificazione B2 di inglese, mi si stanno chiudendo le pal… - EmiliavillaJ : RT @ItaliaRai: Giulia ha ricevuto una chiamata da Marcello e ora non sa se sporgere denuncia o meno. Non perdete la puntata di 'Un posto al… - ItaliaRai : Giulia ha ricevuto una chiamata da Marcello e ora non sa se sporgere denuncia o meno. Non perdete la puntata di 'Un… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 settembre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni La Puglia vota per il nuovo Presidente (e non solo): ecco tutti i dati sull’affluenza

Sono tantissimi i pugliesi chiamati a votare nella giornata di oggi per le regionali, per il referendum ed in alcuni casi per le amministrative. Ecco tutti i dati. Sono iniziate la tanto attese elezio ...

Poste Italiane, emissione francobolli sulla Breccia di Porta Pia

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che il 20 settembre 2020 sono ... Così è scritto su un cippo calcinato dal sole al 111° Km da Alessandria sulle dune Africane. Il Bersagliere italiano, lo ...

A piedi, da solo, attraverso il Sud America: ecco com’è andata

Partiamo dalla fine… Ci racconti come hai vissuto l’emergenza sanitaria dall’altra parte del mondo e quando hai deciso di rientrare? Da qualche settimana seguivo le notizie provenienti dall’Italia, po ...

Sono tantissimi i pugliesi chiamati a votare nella giornata di oggi per le regionali, per il referendum ed in alcuni casi per le amministrative. Ecco tutti i dati. Sono iniziate la tanto attese elezio ...NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che il 20 settembre 2020 sono ... Così è scritto su un cippo calcinato dal sole al 111° Km da Alessandria sulle dune Africane. Il Bersagliere italiano, lo ...Partiamo dalla fine… Ci racconti come hai vissuto l’emergenza sanitaria dall’altra parte del mondo e quando hai deciso di rientrare? Da qualche settimana seguivo le notizie provenienti dall’Italia, po ...