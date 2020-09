Regionali: Vacca, 'M5S delude ovunque, Stati generali per trovare identità' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bel risultato nel Referendum. Ma alle Regionali risultati molto deludenti per il M5S. ovunque. Urgono gli Stati generali, reali, non virtuali. Urge trovare una identità". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca Vacca. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bel risultato nel Referendum. Ma allerisultati moltonti per il M5S.. Urgono gli, reali, non virtuali. Urgeuna;". Lo scrive in un tweet il deputato M5S Gianluca

TV7Benevento : Regionali: Vacca, 'M5S delude ovunque, Stati generali per trovare identità'... - YOUNG_AISM_VI : RT @AISM_onlus: Regionali in vista. Cosa fa AISM? L'intervista di @Agenzia_Dire al nostro presidente nazionale Francesco Vacca. https://t.c… - AISM_onlus : Regionali in vista. Cosa fa AISM? L'intervista di @Agenzia_Dire al nostro presidente nazionale Francesco Vacca. - Andrea80821276 : RT @rep_bari: Regionali, Beppe Vacca: 'Sto con Emiliano per il bene della Puglia, la destra è contro il Sud' [di ANTONELLO CASSANO] [aggior… - rep_bari : Regionali, Beppe Vacca: 'Sto con Emiliano per il bene della Puglia, la destra è contro il Sud' [di ANTONELLO CASSAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Vacca Regionali: Vacca, 'M5S delude ovunque, Stati generali per trovare identità' Il Tempo Regionali: Vacca, 'M5S delude ovunque, Stati generali per trovare identità'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bel risultato nel Referendum. Ma alle regionali risultati molto deludenti per il M5S. Ovunque. Urgono gli Stati Generali, reali, non virtuali. Urge trovare una identità".

REFERENDUM: VACCA (M5S), “IN ABRUZZO STRAVINCE IL SI’, RISULTATO OLTRE MEDIA NAZIONALE”

“Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere l’unica forza politica coerente che incarna i bisogni e le esigenze reali dei cittadini. Questa vittoria è il frutto di un grande lavoro sul territorio: ...

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bel risultato nel Referendum. Ma alle regionali risultati molto deludenti per il M5S. Ovunque. Urgono gli Stati Generali, reali, non virtuali. Urge trovare una identità".“Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere l’unica forza politica coerente che incarna i bisogni e le esigenze reali dei cittadini. Questa vittoria è il frutto di un grande lavoro sul territorio: ...