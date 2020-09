(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Laddove laè meno forte poi è meno forte tutto il. Purtroppo penso che nel Mezzogiorno una riflessione debba essere fatta da tutto il. Evidentemente ancora non si riesce ad entrare in sintonia con quell'elettorato o comunque è decisamente più forte il centrosinistra. Penso che debba essere fatta una riflessione su tutto il, nel Mezzogiorno bisogna crescere". Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7. "Probabilmente -aggiunge- ci vuole novità, ildeve puntare ad avere un linguaggio nuovo e anche persone nuove, anche se non voglio fare critiche a persone che conosco e comunque sono ...

TV7Benevento : Regionali: L.Fontana (Lega), 'al Sud serve rinnovamento centrodestra'... - IlMattinoFoggia : #ElezioniRegionali2020 , @Fontana3Lorenzo (vice segretario della #Lega ): «Dalla #Puglia mi aspettavo di più» - La7tv : Lorenzo #Fontana (Lega): 'Al sud bisogna crescere e tutto il centrodestra deve porsi delle domande. Ci voleva più r… - max_the_wicked : @PaoloFM Certo, per si è confuso l’operato dei collaboratori con quello dei presidente (che di castronerie ne ha de… - Andyphone : RT @Adnkronos: #RegionaliVeneto, Fontana: 'Aspettiamo dati prima di gioire per Zaia' -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Fontana

Penso che debba essere fatta una riflessione su tutto il centrodestra, nel Mezzogiorno bisogna crescere". Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai ...Lorenzo Fontana, che è anche commissario della Liga veneta. Quella di Zaia, dice ai giornalisti, "non è una lista civica nel senso classico del termine quindi piu' voti prende piu' leghisti eleggiamo ...Se le cose non fossero già difficili per evitare che la regione" più bella del mondo" finisca nelle mani del duo Salvini - Meloni, by interfaccia Susanna Ceccardi ( Lega), a dare il colpo mortale ci h ...