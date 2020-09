Referendum, l'errore sulla scheda che nessuno aveva notato: roba da mani nei capelli, lo sdegno di Guido Crosetto | Guarda (Di lunedì 21 settembre 2020) I seggi elettorali ci regalano ogni volta tante piccole perle. Una di queste arriva da Twitter, dove un utente, Andrea Morzenti, ha postato una foto della scheda del Referendum e ha fatto notare: "È tutto ieri e oggi che lo leggo, ma Repubblica italiana non va con la I maiuscola?". Il dubbio è stato rilanciato anche da Guido Crosetto di Fratelli d'Italia. Ma sono state immediate anche le risposte per cercare di fugare ogni dubbio. C'è chi, per esempio, ha allegato la foto della Costituzione per spiegare che effettivamente "Italiana" andrebbe scritto con l'iniziale maiuscola. Secondo altri, invece, la lingua evolve... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) I seggi elettorali ci regalano ogni volta tante piccole perle. Una di queste arriva da Twitter, dove un utente, Andrea Morzenti, ha postato una foto delladele ha fatto notare: "È tutto ieri e oggi che lo leggo, ma Repubblica italiana non va con la I maiuscola?". Il dubbio è stato rilanciato anche dadi Fratelli d'Italia. Ma sono state immediate anche le risposte per cercare di fugare ogni dubbio. C'è chi, per esempio, ha allegato la foto della Costituzione per spiegare che effettivamente "Italiana" andrebbe scritto con l'iniziale maiuscola. Secondo altri, invece, la lingua evolve...

