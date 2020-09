Referendum, le voci ed i commenti degli elettori dai seggi [VIDEO] (Di lunedì 21 settembre 2020) I voti appena espressi, le motivazioni, le sensazioni del primo voto “post covid”: le voci dai seggi elettoriali. Si torna a votare dopo il lockdown, quando si parla ancora di pandemia, di rischio contagio. E si vota – in tutta Italia – per un importante Referendum costituzionale discusso, che insieme alle elezioni regionali sembra aver … L'articolo Referendum, le voci ed i commenti degli elettori dai seggi VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) I voti appena espressi, le motivazioni, le sensazioni del primo voto “post covid”: ledaiali. Si torna a votare dopo il lockdown, quando si parla ancora di pandemia, di rischio contagio. E si vota – in tutta Italia – per un importantecostituzionale discusso, che insieme alle elezioni regionali sembra aver … L'articolo, leed idaiproviene da www.meteoweek.com.

I voti appena espressi, le motivazioni, le sensazioni del primo voto “post covid”: le voci dai seggi elettoriali. Si torna a votare dopo il lockdown, quando si parla ancora di pandemia, di rischio con ...

Giornata nera per le Borse europee, affossate dalla paura di nuovi lockdown in Europa e negli Stati Uniti a causa del crescente numero di contagi da Covid 19 . Gli indici del Vecchio Continente sono a ...

La maggioranza degli elettori che hanno partecipato al referendum sulla riforma della Costituzione — secondo i primi dati — ha votato sì al taglio dei parlamentari: si procede, dunque, con la modifica ...

