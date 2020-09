Prestito di 485 milioni da BEI a FCA per la elettrificazione

(Di lunedì 21 settembre 2020)di 485di Euro per FCA. La BEI, Banca Europea degli Investimenti, affianca Fiat Chrysler Automobiles per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vetture elettriche ed ibrid plug-in.

HDmotori : FCA: 485 milioni di prestito dalla BEI per i progetti di elettrificazione

FCA ha ottenuto un nuovo prestito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) di 485 milioni di euro. Questa nuova liquidità servirà a sostenere gli investimenti per i progetti di elettrificazione de ...Un'operazione di 485 milioni di euro ha una duplice componente. Per quanto riguarda il comparto produttivo, sostiene una linea innovativa di veicoli a motori ibridi ricaricabili (i cosiddetti plug-in ...Prestito di 485 milioni di Euro per FCA. La BEI (Banca Europea degli Investimenti) affianca Fiat Chrysler Automobiles per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vetture elettriche ed ibrid plug-in ...