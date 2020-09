Pescara-Chievo Verona: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 21 settembre 2020) Pescara-Chievo Verona 1^ Giornata Serie B 2020/2021 Questo week end è ricominciato il campionato di Serie A, mentre settimana prossima sarà la volta di quello cadetto. Si preannuncia una stagione complicata, faticosa ed imprevedibile, con le squadre retrocesse che sulla carta sembrano avere qualcosa in più. Tuttavia come ogni anno le sorprese sono dietro l’angolo, come dimostrato anche dall’exploit dello Spezia nella passata stagione. Sono sette le gare in programma sabato 26 settembre, sei delle quali in contemporanea alle ore 14:00. Tra i match più interessanti c’è sicuramente Pescara-Chievo Verona: all’Adriatico si affrontano due squadre vogliose di vivere una stagione da protagoniste. I padroni di casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020)1^ Giornata Serie B 2020/2021 Questo week end è ricominciato il campionato di Serie A, mentre settimana prossima sarà la volta di quello cadetto. Si preannuncia una stagione complicata, faticosa ed imprevedibile, con le squadre retrocesse che sulla carta sembrano avere qualcosa in più. Tuttavia come ogni anno le sorprese sono dietro l’angolo, come dimostrato anche dall’exploit dello Spezia nella passata stagione. Sono sette le gare in programma sabato 26 settembre, sei delle quali in contemporanea alle ore 14:00. Tra i match più interessanti c’è sicuramente: all’Adriatico si affrontano due squadre vogliose di vivere una stagione da protagoniste. I padroni di casa ...

tvsei : Pescara, ecco Ceter: “Gol al Chievo? Non esulterò” - - TUTTOB1 : L'Arena: 'Chievo, De Luca subito nella mischia a Pescara' - Politanohoes : 2-0 vs Parma 4-3 vs Fiorentina 2-1 vs Lazio 3-1 vs Verona 2-2 vs Pescara 1-2 vs Sassuolo Cant remember 3-1 vs Bol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Chievo «Nessun allarme al Chievo. Pescara non è a rischio» L'Arena L'Arena: "Chievo, De Luca subito nella mischia a Pescara"

Ultimo arrivato in casa Chievo ma già pronto per debuttare domenica. "De Luca giocherà sabato a Pescara. Subito nella mischia, da pochi giorni a Veronello ma già con una maglia quasi certamente da tit ...

Meluso beffa il Lecce, Cosenza addio al bomber? La Reggina cerca il gran colpo in difesa

Tante novità di calciomercato per i club di Serie B. Sono tante le trattative di calciomercato, con le società di Serie B che sono consapevoli che la stragrande maggioranza delle trattative si chiuder ...

PESCARA: i delfini non mollano la presa su Tutino. Il punto

Grandi manovre di mercato in casa Pescara. "Lunedì prossimo è previsto l’arrivo in città del terzino mancino polacco Pawel Jaroszynski, classe ’94 ex Salernitana e Chievo, prelevato dal Genoa in prest ...

Ultimo arrivato in casa Chievo ma già pronto per debuttare domenica. "De Luca giocherà sabato a Pescara. Subito nella mischia, da pochi giorni a Veronello ma già con una maglia quasi certamente da tit ...Tante novità di calciomercato per i club di Serie B. Sono tante le trattative di calciomercato, con le società di Serie B che sono consapevoli che la stragrande maggioranza delle trattative si chiuder ...Grandi manovre di mercato in casa Pescara. "Lunedì prossimo è previsto l’arrivo in città del terzino mancino polacco Pawel Jaroszynski, classe ’94 ex Salernitana e Chievo, prelevato dal Genoa in prest ...