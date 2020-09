“Ma che sta succedendo?” Barbara D’Urso con le mani nei capelli La notizia pesantissima arrivata stamattina

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) PoveraD’Urso, i suoi programmi trash non brillano più come una volta: gli ascolti tv di domenica 20 settembre 2020 pere lei sono pessimi. La conduttrice napoletana non ha avuto la meglio contro la Rai né il pomeriggio né in prima serata. Domenica Live ha perso per la seconda volta consecutiva contro Da noi… a ruota libera, il talk di Francesca Fialdini. Il programma di Rai Uno ha appassionato 1.733.000 telespettatori con il 14% di share. La trasmissione della d’Urso non è andata oltre 1.694.000 e 13.84%. Un testa a testa che alla fine ha visto trionfare la Fialdini, che è cresciuta parecchio nella nuova stagione televisiva ed è riuscita a racimolare nuovi fan. Eppure la domenica della D’Urso ha perso pure contro Amadeus. Live-Non è la d’Urso ha totalizzato 1.807.000 con 13.24% ...