Halloween 2020 a Mirabilandia: dal 3 ottobre un tuffo nel mistero

Mirabilandia, il parco attrazioni si prepara ad Halloween 2020 con tantissime attività horror pensate per i più grandi e i più piccoli. Questo 2020 per il comparto turistico è stato molto complicato. Per via dell'emergenza Coronavirus molte persone hanno deciso di non viaggiare e quindi alberghi, parchi tematici, zoo, acquari… hanno subito un tracollo in …

