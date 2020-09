Grande Fratello Vip 5: Fausto Leali espulso per la frase razzista? (Di lunedì 21 settembre 2020) La produzione del Grande Fratello Vip 5 avrebbe deciso per l'espulsione di Fausto Leali e un tweet sembrerebbe confermarlo: a pesare sulla decisione la frase razzista rivolta a Enock. Fausto Leali sarebbe stato espulso dal Grande Fratello Vip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del programma che annuncia la sospensione del televoto. "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente": questo il messaggio della produzione che non lascerebbe troppo spazio a dubbi. Tuttavia al momento, come era ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) La produzione delVip 5 avrebbe deciso per l'espulsione die un tweet sembrerebbe confermarlo: a pesare sulla decisione larivolta a Enock.sarebbe statodalVip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del programma che annuncia la sospensione del televoto. "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrentie Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente": questo il messaggio della produzione che non lascerebbe troppo spazio a dubbi. Tuttavia al momento, come era ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - golretzka2 : RT @mvltividsx: Il mi dica del grande fratello mi spezza #GFVIP - zerowidee : maria teresa ruta: SCUSI GRANDE FRATELLO voce dal cielo: mi dica???? STO MALISSIMO #gfvip -