Fausto Leali, non solo razzismo: collezione di gaffe al GFVip (Di lunedì 21 settembre 2020) Non un grande inizio quello del cantante Fausto Leali al GFVip: tra razzismo ed affermazioni di dubbio gusto, l'artista bresciano è un fiume in piena. I suoi fan, innamorati della sua iconica voce e delle sue canzoni, sono a dir poco sbigottiti dopo questo inizio di dubbio gusto al GFVip, tanto da averlo scaricato forse definitivamente: Fausto … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mauro Piro su BlogLive.it.

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - Nicolet20666 : @GF_diretta sbattete fuori Fausto Leali...e'un fantasma razzista e ignorante. Se ci fosse la D'Urso a condurre, sar… - prestia_fabio : RT @trash_italiano: #GFVIP, Fausto Leali verso la squalifica -