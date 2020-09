you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - zazoomblog : Elezioni Toscana: a un terzo dello spoglio già 10mila schede nulle - #Elezioni #Toscana: #terzo #dello - clikservernet : Elezioni e Referendum 2020, risultati in diretta: vince il Sì con il 69%. Toscana e la Puglia restano a sinistra: v… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana

Gli exit poll e dicono che Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, è in vantaggio su Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra nelle regionali in Toscana. Ma sono pochi i punti di scarto e qui ...Il centrosinistra ha vinto in Toscana, in Puglia e in Campania, il centrodestra in Liguria, in Veneto e probabilmente nelle Marche Le prime proiezioni e lo scrutinio delle schede delle elezioni region ...