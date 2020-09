Elezioni regionali, in Toscana è affluenza record: oltre il 62%. E ora il Pd spera nelle province rosse (Di lunedì 21 settembre 2020) I dati definitivi sull’affluenza in Toscana sono chiari. Gli elettori sono andati alle urne, e sono molti di più rispetto a cinque anni fa. Alla chiusura definitiva delle urne l’affluenza solo per le Elezioni regionali è stata fissata al 62, 64%. Secondo i dati ufficiali hanno votato 1.848.577 elettori su 2.950.880 aventi diritto. Un altro voto rispetto a quello delle Elezioni del 2015, in cui l’affluenza si era fermata al 48,28%. Anzi. Per vedere un risultato superiore a questo bisogna tornare al 2005, quando Claudio Martini dei Democratici di Sinistra vinse contro Alessandro Antichi di Forza Italia. C’è un punto su cui concordano gli addetti ai lavori che abbiamo sentito per provare a spiegare meglio i dati di ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) I dati definitivi sull’insono chiari. Gli elettori sono andati alle urne, e sono molti di più rispetto a cinque anni fa. Alla chiusura definitiva delle urne l’solo per leè stata fissata al 62, 64%. Secondo i dati ufficiali hanno votato 1.848.577 elettori su 2.950.880 aventi diritto. Un altro voto rispetto a quello delledel 2015, in cui l’si era fermata al 48,28%. Anzi. Per vedere un risultato superiore a questo bisogna tornare al 2005, quando Claudio Martini dei Democratici di Sinistra vinse contro Alessandro Antichi di Forza Italia. C’è un punto su cui concordano gli addetti ai lavori che abbiamo sentito per provare a spiegare meglio i dati di ...

