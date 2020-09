Elezioni, la Ciarambino: “De Luca un comico, Caldoro può mandare controfigura al consiglio regionale” (Di lunedì 21 settembre 2020) “E’ stata una battaglia difficilissima, falsata dalla partenza. Ho fatto e abbiamo fatto un lavoro enorme, lasciatemi dire che la sfida campana è stata la più difficile in assoluto sul piano nazionale”. Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza per il Movimento Cinque Stelle e già sconfitta alle scorse Elezioni nel 2015. Stando alle ultime proiezioni, … L'articolo Elezioni, la Ciarambino: “De Luca un comico, Caldoro può mandare controfigura al consiglio regionale” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) “E’ stata una battaglia difficilissima, falsata dalla partenza. Ho fatto e abbiamo fatto un lavoro enorme, lasciatemi dire che la sfida campana è stata la più difficile in assoluto sul piano nazionale”. Lo ha dichiarato Valeria, candidata alla presidenza per il Movimento Cinque Stelle e già sconfitta alle scorsenel 2015. Stando alle ultime proiezioni, … L'articolo, la: “Deunpuòalregionale” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La7tv : #elezioniregionali2020 #maratonamentana Prima proiezione #Campania: Vincenzo #DeLuca al 66,8%; Stefano #Caldoro al… - infoitinterno : Elezioni Regionali Campania, exit poll e proiezioni in tempo reale: De Luca annienta Caldoro e Ciarambino - EmmSorrentino : + + + ULTIM'ORA + + + Boom #DeLuca, Ciarambino insidia Caldoro: le ultime con la diretta di @BlastingItalia - NonInscrits : Campania center-left 66,4% center-right 16,3% Valeria Ciarambino (Five Star Movement) 13,8% Giuliano Granato (Left)… - EmmSorrentino : + + + AGGIORNAMENTO + + + #regionali #Campania, De Luca sfiora il 70%: solo briciole per Caldoro e Ciarambino. I d… -