Chiara Ferragni: "Voglio quotare il mio marchio in borsa. Gli uomini? Non ci prendono sul serio" (Di lunedì 21 settembre 2020) Non solo imprenditrice digitale. Chiara Ferragni ora vuole evolversi dal brand legato al suo nome e alla sua immagine, che l'ha lanciata come realtà da 21 milioni di follower e attività valutate circa 40 milioni di euro. "È il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa, – dice la Ferragni al Corriere Economia – quando sono diventata ceo di Serendipity, dopo aver già assunto la stessa carica in Tbs, la società che gestisce The Blond Salad". L'obiettivo è creare un marchio di lifestyle che "possa essere quotato in borsa o confluire in un grande gruppo del lusso. Questo è il nostro goal, ma prima dobbiamo rendere marchio e azienda appealing: con una buona redditività e un giusto rapporto ...

