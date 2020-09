Chi arriva in Italia da Parigi dovrà sottoporsi al test per il coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di sottoporsi al test per accertare la positività al coronavirus per chi arriva in Italia da Parigi e «altre aree della Francia con Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo dialper accertare la positività alper chiindae «altre aree della Francia con

AlbertoBagnai : Certo che fra chi arriva dopo e chi non arriva mai state messi bene! Devo riaprire #goofynomics. - Corriere : ?? ?? Chi arriva dalla Francia deve fare il tampone - Corriere : Covid, obbligo di tampone per chi arriva dalla Francia - fremo03893514 : RT @04Carmen20: Tamponi per quelli che arrivano da #Parigi e navi da crociera per chi arriva dalla #Tunisia - milazzo_pietro : @g_boggero @mrctrdsh Il referendum è come il Palio, non importa a nessuno chi arriva secondo, e a che distanza -