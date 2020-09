Chef Rubio, nuovo affondo contro Matteo Salvini: “I tuoi figli si vergogneranno di te” (FOTO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Chef Rubio tuona contro Matteo Salvini E’ risaputo che a Chef Rubio non va a genio Matteo Salvini. Infatti, in questi ultimi anni, soprattutto quando il Leader della Lega era al Governo giallo-verde, il noto cuoco si è scagliato contro di lui per via dell’immigrazione. Nelle ultime ore l’ex conduttore di camionisti in trattoria ha voluto replicare al tweet che il segretario del Carroccio ha condiviso sul suo account Twitter. La vicenda riguarda ancora una volta gli sbarchi dei profughi irregolari, il cui blocco secondo l’ex vicepremier proteggerebbe gli italiani e gli immigrati regolari. “Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020)tuonaE’ risaputo che anon va a genio. Infatti, in questi ultimi anni, soprattutto quando il Leader della Lega era al Governo giallo-verde, il noto cuoco si è scagliatodi lui per via dell’immigrazione. Nelle ultime ore l’ex conduttore di camionisti in trattoria ha voluto replicare al tweet che il segretario del Carroccio ha condiviso sul suo account Twitter. La vicenda riguarda ancora una volta gli sbarchi dei profughi irregolari, il cui blocco secondo l’ex vicepremier proteggerebbe gli italiani e gli immigrati regolari. “Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e ...

