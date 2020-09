Can Yaman da urlo: camicia slacciata e pettorali da urlo (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attore turco di DayDreamer, è di una bellezza che toglie il respiro: uno degli ultimi scatti su Instagram lo vedono con la camicia slacciata, pettorali in bella vista e sguardo che seduce Can Yaman, continua a far sognare il suo pubblico: le fan sono in delirio per questo attore bello, sensuale e pure bravo che sta riscuotendo un successo incredibile ovunque Can Yaman, attore dell’anno Prima ha iniziato con BitterArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attore turco di DayDreamer, è di una bellezza che toglie il respiro: uno degli ultimi scatti su Instagram lo vedono con lain bella vista e sguardo che seduce Can, continua a far sognare il suo pubblico: le fan sono in delirio per questo attore bello, sensuale e pure bravo che sta riscuotendo un successo incredibile ovunque Can, attore dell’anno Prima ha iniziato con BitterArticolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - LaPatty46 : RT @iochescrivocose: Questo è Can Yaman che accarezza le labbra di Demet Özdemir #DayDreamer - Miranda25___ : RT @iamiikaz: Che voglia assurda di farmi un cicchettino con Can Yaman nel suo trailer. - Barbara_g_81 : RT @Le_Yamanine: ??Il loro ragazzo prodigio???? @canyaman1989 ?? @ilkerbilgi e @cuneytsayil sono fieri di lui ??come darle torto?????? @tudorso… - Arancha42138656 : RT @Le_Yamanine: ??Il loro ragazzo prodigio???? @canyaman1989 ?? @ilkerbilgi e @cuneytsayil sono fieri di lui ??come darle torto?????? @tudorso… -