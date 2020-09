Borse 21 settembre 2020, listini asiatici in rosso (Di lunedì 21 settembre 2020) Borse 21 settembre 2020, si apre l’ultima settimana del mese per i listini mondiali. MILANO – Borse 21 settembre 2020. Dopo una chiusura di settimana in rosso, c’è grande attesa per conoscere l’andamento dei listini in questa prima seduta. Si avvicina la fine del mese e quindi a pesare potrebbero essere i dati provvisori macroeconomici. La settimana per i listini asiatici si è aperta in rosso. Con la chiusura di Tokyo per festività, i fari erano puntati su Shanghai e Shenzhen che hanno lasciato per strada lo 0,49% e lo 0,29%. Male anche Seoul (-0,22%) e Hong Kong (-1,55%). Per gli indici europei, che apriranno le contrattazioni ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020)21, si apre l’ultima settimana del mese per imondiali. MILANO –21. Dopo una chiusura di settimana in, c’è grande attesa per conoscere l’andamento deiin questa prima seduta. Si avvicina la fine del mese e quindi a pesare potrebbero essere i dati provvisori macroeconomici. La settimana per isi è aperta in. Con la chiusura di Tokyo per festività, i fari erano puntati su Shanghai e Shenzhen che hanno lasciato per strada lo 0,49% e lo 0,29%. Male anche Seoul (-0,22%) e Hong Kong (-1,55%). Per gli indici europei, che apriranno le contrattazioni ...

NewsMondo1 : Borse 21 settembre 2020, listini asiatici in rosso - bizcommunityit : #Borse, ancora vendite dopo la Fed. Per Tim continua il settembre nero #finanzaemercati - infoiteconomia : Borse 18 settembre | Tokyo chiude in positivo Attesa per Piazza Affari - infoiteconomia : Borse 18 settembre | indici europei in rosso Si rafforza l'euro - infoiteconomia : Borse 18 settembre, indici europei in rosso. Si rafforza l'euro -

Ultime Notizie dalla rete : Borse settembre Le Borse di oggi, 18 settembre. Indici europei in calo con Wall Street la Repubblica Covid fa paura alle Borse, novità per la Bce

Ridotti gli scambi in assenza del mercato del Giappone, chiuso per festività oggi e domani. L’Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,9% sotto la pressione di Hsbc, in ribasso del 3%, e finisce sui minimi d ...

Partenza in calo per il future Eurostoxx 50

che lascia sul terreno questa mattina lo 0,67% a 3246 punti circa (minimo intraday a 3244, massimo a 3278). A 3240/50 punti transitano la media mobile esponenziale a 100 giorni e la linea che unisce i ...

Unipol ha completato il riacquisto di circa euro 86,5 milioni di obbligazioni in circolazione

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 14 settembre u.s., Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) annuncia i risultati finali del riacquisto del prestito obbligazionario senior ...

Ridotti gli scambi in assenza del mercato del Giappone, chiuso per festività oggi e domani. L’Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,9% sotto la pressione di Hsbc, in ribasso del 3%, e finisce sui minimi d ...che lascia sul terreno questa mattina lo 0,67% a 3246 punti circa (minimo intraday a 3244, massimo a 3278). A 3240/50 punti transitano la media mobile esponenziale a 100 giorni e la linea che unisce i ...Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 14 settembre u.s., Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) annuncia i risultati finali del riacquisto del prestito obbligazionario senior ...