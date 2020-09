Balotelli al GF Vip: Dayane? Mario dice basta e zittisce la Elia (Di lunedì 21 settembre 2020) Mario Balotelli entra in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip, con un video collegamento. Un momento inaspettato per Enock Barwuah, ma anche per Dayane Mello. La scorsa settimana, solo qualche giorno dopo la sua entrata nel reality, la modella ha raccontato ai suoi compagni di avventura di avere un legame davvero speciale con Balotelli. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 settembre 2020)entra in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip, con un video collegamento. Un momento inaspettato per Enock Barwuah, ma anche perMello. La scorsa settimana, solo qualche giorno dopo la sua entrata nel reality, la modella ha raccontato ai suoi compagni di avventura di avere un legame davvero speciale con. … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

