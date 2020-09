«Anche noi al Sud stiamo per riaprire le scuole All' aperto»

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 settembre 2020) Panorama ha deciso di chiedere ai presidi delleitaliane come stanno reinventando i propri istituti in vista di settembre. Una missione complessa, in cui rischiano in prima persona e da cui dipende il futuro del Paese. Alla vigilia della riapertura scolastica in Basilicata, fissata per il 24 settembre, Panorama.it ha incontrato le due dirigenti che guidano l'istruzione scolastica nella Perla del Tirreno, quasi a voler suggellare la condivisione di valori educativi e impegno cui sono chiamate insieme, all'ombra dell'imponente statua del Redentore. L'emergenza sanitaria ha accelerato il processo di cambiamento verso un nuovo mondo di concepire l'istruzione e l'educazione, in cui anche nel Mezzogiorno d'Italia non mancano le sorprese. Positive. Parla Amelia Viterale, dirigente dell'Istituto comprensivo Casimiro Gennari di Maratea: «Il clima favorevole che ci ...