«We are who we are»: com'è la serie di Luca Guadagnino (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo quelli che siamo. Anche se ci sforziamo di rendere sopportabile quello che gli altri pensano di noi e lottiamo per liberarci dal bozzolo che noi stessi ci costruiamo intorno, come se l'identità fosse qualcosa di definitivo che non cresce e non muta, ma resta lì, impermeabile alla prova del tempo. È quello che sembra raccontarci Luca Guadagnino in We are who we are, la serie che arriva su Sky Atlantic il 9 ottobre che segna il primo approccio del regista con il medium televisivo. Così come Chiamami col tuo nome, il film che lo ha consacrato negli Stati Uniti facendolo entrare nell'Olimpo degli italiani da tenere d'occhio, Guadagnino torna a intrecciare le culture e la sessualità, gli Stati Uniti e l'Italia, giocando, studiando, approfondendo. Lo fa attraverso l'amicizia di due adolescenti poco contornati che sembrano gli unici al mondo in grado di capirsi e di accettarsi per quelli che sono: il quattordicenne Fraser (Jack Dylan Grazer), appena trasferitosi in una base militare americana nei pressi di Chioggia, e la sua nuova vicina di casa Caitlin (Jordan Kristine Seamón).

