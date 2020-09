VIDEO | Galimberti | “Chiara Ferragni? Non la seguo” E ai docenti dice | “Ai ragazzi non insegniamo più a pensare”

Leggi su dire

(Di domenica 20 settembre 2020) MODENA – “Chiara Ferragni?… Ho sentito parlare di lei, ma non so darle una risposta perchè non ho seguito nulla di lei”. Il filosofo Umberto Galimberti, al termine della conferenza stampa di oggi, a Modena, ha risposto così all’agenzia Dire sul rapporto tra arte e mercato e logica produttiva e sulla ‘trovata’ di utilizzare un personaggio famoso e con un grande seguito sui social per far conoscer i capolavori dell’arte italiana. Proprio il rapporto tra l’arte e il mercato è questo uno dei temi affrontati nella sua lezione di oggi, a Carpi al FestivalFilosofia, dal titolo ‘Uomo-macchina. Come la guida è passata alla macchina’ in cui sostiene, come anticipato alla stampa, che “l’arte nel mercato non è arte”.“IN ITALIA AI RAGAZZI NON INSEGNIAMO PIU’ A PENSARE”