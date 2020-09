Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è vittima di uno scherzo e se la prende con Maria De Filippi: “Cosa ca**o c’entro io?” (Di domenica 20 settembre 2020) Sabrina Ferilli è stata vittima di uno scherzo durante la seconda puntata di Tu Si Que Vales su Canale 5. L’attrice romana non ha mai nascosto di avere paura del buio e, ad un certo punto, ecco che in studio si sono proprio spente improvvisamente le luci. Lei si spaventa, Maria De Filippi, invece, se la ride. “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”, sbotta Sabrina Ferilli convinta che dietro la trovata ci fosse lo zampino della conduttrice. Ma Maria De Filippi non ci sta e replica: “Cosa ca*** c’entro io? Ma tu pensi che io c’entri qualcosa?“. Spiegazioni che però non convincono la Ferilli, che tiene il broncio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020)è statadi unodurante la seconda puntata di Tu Si Quesu Canale 5. L’attrice romana non ha mai nascosto di avere paura del buio e, ad un certo punto, ecco che in studio si sono proprio spente improvvisamente le luci. Lei si spaventa,De, invece, se la ride. “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”, sbottaconvinta che dietro la trovata ci fosse lo zampino della conduttrice. MaDenon ci sta e replica: “Cosa ca*** c’entro io? Ma tu pensi che io c’entri qualcosa?“. Spiegazioni che però non convincono la, che tiene il broncio ...

