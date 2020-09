Sea Watch sotto sequestro. L'ong: "L'Italia impedisce di salvare i migranti" (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici La Guardia Costiera ha sequestrato la Sea Watch 4 al termine di un controllo durato 11 ore nel porto di Palermo e ora la Ong accusa le autorità Italiane Al termine di un'ispezione durata 11 ore, gli uomini della Guardia Costiera di Palermo hanno posto in stato di sequestro la nave Sea Watch 4. A comunicarlo è stata la stessa Ong attraverso i suoi canali social ufficiali. Già da ieri, da quando le autorità di polizia marittima Italiane erano arrivate a bordo dell'imbarcazione, l'organizzazione aveva lamentato ipotetiche pratiche vessatorie nei propri confronti, con controlli strumentali al blocco. nodo 1891113 "Era ciò che ci aspettavamo dopo un'ispezione il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici La Guardia Costiera ha sequestrato la Sea4 al termine di un controllo durato 11 ore nel porto di Palermo e ora la Ong accusa le autoritàne Al termine di un'ispezione durata 11 ore, gli uomini della Guardia Costiera di Palermo hanno posto in stato dila nave Sea4. A comunicarlo è stata la stessa Ong attraverso i suoi canali social ufficiali. Già da ieri, da quando le autorità di polizia marittimane erano arrivate a bordo dell'imbarcazione, l'organizzazione aveva lamentato ipotetiche pratiche vessatorie nei propri confronti, con controlli strumentali al blocco. nodo 1891113 "Era ciò che ci aspettavamo dopo un'ispezione il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di ...

