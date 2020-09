Roma | ladro ucciso durante un tentato furto | ferito un carabiniere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 settembre 2020)(ITALPRESS) – Finisce in tragedia il tentativo diavvenuto nella notte in un edificio di, in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur. Un uomo è stato, mentre unè rimasto.Secondo quanto riferisce l’Arma in una nota, i carabinieri del Nucleo Radiomobile erano intervenuti in uno stabile che ospita uffici, dopo la segnalazione della presenza di persone sospette. Due militari hanno quindidi bloccare un uomo, che ha colpito al costato uno di loro con un cacciavite. L’altroha quindi sparato due colpi di pistola, risultati fatali all’aggressore. Il militareè stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure ...