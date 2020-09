Regionali Puglia, Emiliano vota a Bari: 'Grazie a tutti per l'impegno' (Di domenica 20 settembre 2020) Bari - Il governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha votato questa mattina a Bari nel seggio allestito nell'istituto scolastico 'Vivante', in piazza Armando Diaz. 'Voglio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 settembre 2020)- Il governatore uscente della Regione, Michele, hato questa mattina anel seggio allestito nell'istituto scolastico 'Vivante', in piazza Armando Diaz. 'Voglio ...

fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - you_trend : ?? Affluenza definitiva alle #regionali in #Puglia alle ore 12: 12,0% L'affluenza definitiva alle ore 12 per il… - matteosalvinimi : Anche in Puglia questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minuti del… - infoitinterno : Regionali - referendum, in Puglia e in Capitanata affluenza media 12% (ore 12) - ZenatiDavide : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele… Il Fatto Quotidiano Regionali Puglia, Raffaele Fitto vota in un seggio di Maglie

Il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, si è recato alle urne per le Regionali e il Referendum sul taglio dei parlamentari. Fitto ha votato in un seggio di ...

Elezioni regionali e Referendum: la programmazione speciale Mediaset

Lunedì 21 e martedì 22 settembre l’informazione Mediaset dedica speciali, edizioni straordinarie e approfondimenti alle consultazioni referendarie, alle elezioni regionali in Valle d’Aosta, Liguria, ...

DIRETTA Election days, affluenza referendum alle 12: 16% in Trentino e Veneto, 12% in Friuli V.G.

NordEst (Adnkronos) – Domenica 20 e lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, ...

Il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, si è recato alle urne per le Regionali e il Referendum sul taglio dei parlamentari. Fitto ha votato in un seggio di ...Lunedì 21 e martedì 22 settembre l’informazione Mediaset dedica speciali, edizioni straordinarie e approfondimenti alle consultazioni referendarie, alle elezioni regionali in Valle d’Aosta, Liguria, ...NordEst (Adnkronos) – Domenica 20 e lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, ...