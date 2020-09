Referendum costituzionale 2020, seggi aperte dalle 7. L'Italia chiamata a scegliere il numero dei parlamentari (Di domenica 20 settembre 2020) . Si o No? Dovranno rispondere a questa 'semplice' domanda gli Italiani che da oggi, ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) . Si o No? Dovranno rispondere a questa 'semplice' domanda glini che da oggi, ...

fattoquotidiano : REFERENDUM, 10 RAGIONI PER DIRE SÌ A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei @marcotravaglio spiega… - Piu_Europa : ?? #IOVOTONO?? Abbiamo chiuso la campagna per il No al referendum con questa piazza bellissima insieme a tanti amici… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - fioridipoesia : RT @HuertDeAuteuil: Referendum costituzionale: ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??… - laregione : Italia, in 46 milioni al voto sul Referendum costituzionale -