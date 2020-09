Precipitano per 30 metri alla ricerca dello scatto perfetto: selfie fatale per due giovani (Di domenica 20 settembre 2020) Volevano scattarsi un selfie assieme in cima alla cascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile, ma sono morte precipitando per oltre 30 metri. La tragedia è avvenuta domenica scorsa ma è stata riportata quest’oggi da Dagospia, che ha rilanciato la notizia riportata da Il Messaggero. Bruna Vellasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 settembre 2020) Volevano scattarsi unassieme in cimacascata di Salto Caveiras a Lages, in Brasile, ma sono morte precipitando per oltre 30. La tragedia è avvenuta domenica scorsa ma è stata riportata quest’oggi da Dagospia, che ha rilanciato la notizia riportata da Il Messaggero. Bruna Vellasquez, 18 anni, e Monique Medeiros, 19 anni, … L'articolo NewNotizie.it.

kikotreviso : RT @Gazzettino: Morire per un selfie, due amiche precipitano dalla cima di una cascata in Brasile - Gazzettino : Morire per un selfie, due amiche precipitano dalla cima di una cascata in Brasile - mochibastardo : nel tempo. Poi tornati al momento in cui io arrivo a casa, Lida e Sero si precipitano per catturarla, e ce la fanno… - libellula58 : RT @Pinosuma1: @ElioLannutti Nessuno si chiede perché i paesi dell'est, con basso debito sovrano, con ospedali da terzo mondo, non si pre… - ElioLannutti : RT @Pinosuma1: @ElioLannutti Nessuno si chiede perché i paesi dell'est, con basso debito sovrano, con ospedali da terzo mondo, non si pre… -