Precipita piccolo aereo nel Cremonese | due morti

(Di domenica 20 settembre 2020) CREMONA (ITALPRESS) – Unimpegnato in un’attività di lancio paracadutisti èto nella zona di Castel Verde, nei pressi dell’aeroporto di Migliaro, da dove era decollato, nel. I due occupanti del velivolo hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio scaturito dall’impatto.L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato un’inchiesta sull’incidente, che ha coinvolto l’Pilatus PC-6 con identificazione T7-SKY. L’ANSV ha contestualmente disposto l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine.(ITALPRESS).vi su Il Corriere della ...

