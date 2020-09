Per Elisa Isoardi buona la prima a Ballando con le stelle 2020: Selvaggia difende le sue forme (Di domenica 20 settembre 2020) C’era grande attesa per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 dopo questo slittamento di mesi. Un cast molto eterogeneo e pronto a regalare di certo grandi soddisfazioni a Milly Carlucci. E nella prima puntata ha brillato Elisa Isoardi che, in coppia con Raimondo Todaro, ha dimostrato di avere grande talento bel ballo. Il suo tango è stato apprezzatissimo. Un po’ meno la voglia di chiacchiericcio che si è generata intorno alla coppia. “Balli bene, elimina tutta la plastica che c’è intorno a questa coppia, giornali foto” ha detto Selvaggia Lucarelli riferendosi alla presunta relazione nata tra i due di chi si è parlato su tutte le riviste di cronaca rosa in queste ultime settimane. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 settembre 2020) C’era grande attesa per lapuntata dicon ledopo questo slittamento di mesi. Un cast molto eterogeneo e pronto a regalare di certo grandi soddisfazioni a Milly Carlucci. E nellapuntata ha brillatoche, in coppia con Raimondo Todaro, ha dimostrato di avere grande talento bel ballo. Il suo tango è stato apprezzatissimo. Un po’ meno la voglia di chiacchiericcio che si è generata intorno alla coppia. “Balli bene, elimina tutta la plastica che c’è intorno a questa coppia, giornali foto” ha dettoLucarelli riferendosi alla presunta relazione nata tra i due di chi si è parlato su tutte le riviste di cronaca rosa in queste ultime settimane. ...

