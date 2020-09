Parma-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di domenica 20 settembre 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Parma-Napoli, match valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Allo stadio Ennio Tardini, davanti a 1000 spettatori, i crociati di Liverani tenteranno di fermare gli azzurri di Gattuso in quella che si prospetta come una sfida dall’alto contenuto tecnico. Entrambe vogliono partire col piede giusto e portare a casa i tre punti, solo una potrà riuscirci: chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 20 settembre. Parma-Napoli sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Roberto Cravero. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ile isudi, match valido per la prima giornata di. Allo stadio Ennio Tardini, davanti a 1000 spettatori, i crociati di Liverani tenteranno di fermare gli azzurri di Gattuso in quella che si prospetta come una sfida dall’alto contenuto tecnico. Entrambe vogliono partire col piede giusto e portare a casa i tre punti, solo una potrà riuscirci: chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 20 settembre.sarà visibile in diretta esclusiva sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Roberto Cravero.

