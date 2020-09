Parma-Napoli | Gattuso | “Osimhen? Serve equilibrio | scelte oggi sono state giuste”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Osimhen è un valore aggiunto, ha una marcia in più. Ma bisogna giocare con i principi giusti e leche abbiamo fattogiuste.“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delGennarodopo la vittoria esterna per 2-0 sul. Dopo un primo tempo senza tiri in porta, iltrova la scossa nella ripresa: “Non dobbiamo regalare nulla – ha spiegato il tecnico partenopeo ai microfoni di Dazn – questa squadra gioca un grande calcio da tanti anni ma non può permettersi di riaprire partite che sembravano chiuse. Bisogna gestire bene i dettagli di ogni sfida. Voglio vedere una squadra ben organizzata con i principi ...