Notte dei LIBRI a Pescara

parole e voci d'autore domenica 20 settembre 2020 – AURUM – Pescara

Domenica 20 settembre presso AURUM Pescara dalle ore 21 (ingresso gratuito), nel suggestivo scenario di Piazzale Michelucci, si terrà l'evento "Notte dei LIBRI - parole e voci d'autore" promosso dalla cooperativa sociale La Minerva, Bibliodrammatica – centro di ricerca produzione e promozione culturale aps, Ooops! (scrittura e narrazione) progetto NAC, AP/ArteProssima – pinacoteca d'arte

I barbagianni, si sa, sono animali notturni. Dormono di giorno, o meglio sonnecchiano, perché vengono continuamente svegliati dal sibilo delle bisce che bisbigliano tra loro,dal frinire delle cicale c ...

Non vuole abbassare musica e minaccia Cc con coltello

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 20 SET - I carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno arrestato un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. La scorsa notte i militari sono intervenuti dopo ...

Agropoli, incidente in via Balvedere: auto finisce fuori strada

Incidente nella notte in via Belvedere ad Agropoli, la strada che collega la baia di Trentova con località Moio. Un giovane a bordo di una utilitaria, per cause ancora da accertare, è finito fuori str ...

