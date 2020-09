Nella comunità San Biagio a Palermo su 450 ospiti già 100 positivi Covid (Di domenica 20 settembre 2020) Nella comunità di San Biagio a Palermo si allarga il cluster di infezione da Sars-Cov-2: su 450 ospiti delle strutture, dichiarate zona rossa, ci sono già 100 positivi, mentre continua l'attività di screening. Alcuni missionari sono stati trasferiti in ospedale. "E' una situazione difficile ma c'è la collaborazione di tutti", ha spiegato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo la riunione in prefettura. Nella comunità infatti sono ospitate anche molte persone malate o con disagio psichico. Si è svolta, infatti, stamattina - spiega il Comune di Palermo - in presenza in prefettura e in videoconferenza, una riunione convocata dal prefetto Giuseppe Forlani "con tutti i soggetti istituzionali e associativi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020)comunità di Sansi allarga il cluster di infezione da Sars-Cov-2: su 450delle strutture, dichiarate zona rossa, ci sono già 100, mentre continua l'attività di screening. Alcuni missionari sono stati trasferiti in ospedale. "E' una situazione difficile ma c'è la collaborazione di tutti", ha spiegato il sindaco diLeoluca Orlando, dopo la riunione in prefettura.comunità infatti sono ospitate anche molte persone malate o con disagio psichico. Si è svolta, infatti, stamattina - spiega il Comune di- in presenza in prefettura e in videoconferenza, una riunione convocata dal prefetto Giuseppe Forlani "con tutti i soggetti istituzionali e associativi ...

