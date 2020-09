Lampedusa: ancora sbarchi a go go, nell’hotspot ancora oltre 500 migranti (Di domenica 20 settembre 2020) L'hotspot che era stato svuotato e' di nuovo pieno con numeri superiori alla capienza: dopo gli ultimi trasferimenti nella struttura ci sono 529 persone Leggi su firenzepost (Di domenica 20 settembre 2020) L'hotspot che era stato svuotato e' di nuovo pieno con numeri superiori alla capienza: dopo gli ultimi trasferimenti nella struttura ci sono 529 persone

SkyTG24 : Migranti, ancora due sbarchi a Lampedusa: 487 in hotspot - GalSissi : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… - angelicabaires : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… - KwisatzHaderac0 : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… - nicola17987790 : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… -